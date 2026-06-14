Hidroelektrik santralleri elektrik üretiminde lider

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri paylaşıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat oldu.

EN FAZLA ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 15.00'TE YAŞANDI

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 162 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 957 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE BARAJLAR LİDER

Üretimde ilk sırada, yüzde 27,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

ELEKTRİKTE DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye, dün 7 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 495 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.