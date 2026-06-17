Hilal ve Venüs aynı kadrajda buluştu

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Yurdun dört bir yanında akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal şeklindeki Ay ile Venüs'ün oluşturduğu görüntü, izleyenlere etkileyici anlar yaşattı.

HİLAL VE VENÜS BÜYÜLEDİ

Gökyüzündeki dikkat çekici buluşma, birçok noktada kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

TÜRK BAYRAĞINI ANIMSATTI

Hilal şeklindeki Ay ile hemen yanındaki Venüs'ün oluşturduğu manzara, Türk bayrağındaki hilal ve yıldız simgesini anımsattı.

Açık havanın etkisiyle net şekilde gözlemlenebilen manzara, gökyüzünü izleyenlerin beğenisini topladı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Doğa olayını fark eden vatandaşlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu özel anları kayıt altına aldı.

Yurdun farklı şehirlerinden çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, gökyüzündeki eşsiz manzara büyük ilgi gördü.