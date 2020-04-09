Himalayalar, Hindistan'da 30 yıl sonra tekrar görüldü

Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında 24 Mart tarihinde 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Karantinanın ardından kirli havasıyla ünlü olan ülkede havadaki kirli madde oranları belirgin bir ölçüde azaldı.

HAVA KALİTESİ ARTTI, HİMALAYALAR GÖRÜNDÜ

Hindistan Merkez Kirlilik Kurulu, ülke çapındaki karantinanın hava kalitesinde önemli bir iyileşme ile sonuçlandığını açıkladı.

Ardından dünyanın en yüksek dağ sırası olan Himalayalar, uzun bir sürenin ardından ilk defa Hindistan’dan görülmeye başladı.

Pencap şehrinde yer alan ve Himalayalardan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Jalandhar kasabasında yerliler, karla kapla dağların etkileyici görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

"30 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Kasaba yerlilerinden, Sant Balbir Singh Seechewal, "Karla kaplı dağları çatılardan net bir şekilde görebiliyoruz. Sadece Himayaları değil, geceleri yıldızları da görebiliyoruz. 30 yıldır böyle bir şey göremedik” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ye göre hava kalitesi için güvenli sınırın 20mg / m3'ün altında partikül değeri içermesi gerekiyor.

Ancak, yılın çoğunda Hindistan’ın değerleri küresel güvenli sınırdan beş kat daha yüksek - 100mg / m3 – seyrediyor.

Öte yandan, ülkede koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 5.274 ve ölüm sayısı 149 olarak bildirildi.