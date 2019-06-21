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Hindistan Başbakanı Mondi yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 40 bin kişiyle yoga yaparak tüm dikkatleri üzerine taşıdı.

AA | 21.06.2019 - 13:34..
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, partisinin seçim zaferinin ardından ilk kez ortaya çıktı ve yoga yaptı.

Hindistan Başbakanı Mondi yoga yaptı

YOGA TUTKUNLARIYLA BULUŞTU

Press Trust of India'nın aktardığı habere göre, 5'inci Uluslararası Yoga Günü için Jharkhand eyaletine giden Modi, eyaletin başkenti Ranchi'de sabahın erken saatlerinde yoga tutkunlarıyla buluştu.

Hindistan Başbakanı Mondi yoga yaptı

"YOGA YAPMAK İÇİN ÇABA SARF EDİLMELİ"

Prabhat Tara alanında 40 bin kişiyle yoga yapan Modi, yogayı, önleyici sağlık hizmetlerinin bir ayağı haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Şehirlerden köylere kadar yoga yapmak için çaba sarf edilmeli." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Mondi yoga yaptı

HER SENE KUTLANIYOR

Modi'nin 2014 yılında yaptığı çağrı doğrultusunda Birleşmiş Milletlerce (BM) kabul edilen "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" 2015'ten itibaren her sene kutlanıyor.

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