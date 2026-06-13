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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı düştü: 5 asker hayatını kaybetti

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düşmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

AA AA
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Hindistan'da feci kaza... 

NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı​​​​​​​, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü.

Uçak, düştükten sonra alev aldı.

5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ 

Acil durum ekipleri yangına müdahale etti.

Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 5 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

DÜŞÜŞ NEDENİ BİLİNMİYOR 

Açıklamada, ailelere başsağlığı ve dayanışma mesajı verildi.

Uçağın düşüş nedeni ise bilinmiyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)