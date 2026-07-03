Hindistan, iPhone 18 Pro'nun fotoğraflarını ve özelliklerini sızdırdı

Tüm dünya, Apple'ın eylül ayında açıklayacağı iPhone modellerini bekliyor.

Son aylarda yeni çıkacak iPhone'un tasarımlarına, işlemcisine ve zam yapılma durumlarına yönelik çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Ancak bu iddialar tam olarak hiçbir zaman doğrulanamadı.

Reuters haber sitesi, Hindistan'da Apple'ın en büyük ortağının hacklenerek iPhone 18 Pro modelinin belgelerinin sızdırıldığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

TATA ELECTRONİCS SALDIRIYA UĞRADI

Habere göre, geçtiğimiz yıllarda üretim ağını Çin dışına taşıyarak riskleri dağıtmak için Hindistan’da üretime başlayan Apple hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Apple'ın Hindistan'daki en büyük üretim ortağı olan Tata Electronics, "World Leaks" adlı fidye yazılımı grubunun saldırısına uğradı.

iPHONE 18 PRO MODELİ İFŞA EDİLDİ

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modeline ait 630 GB boyutundaki 200 bin dosya, direkt dark web'de ifşa edildi.

ÜRETİMİN HİNDİSTAN'A KAYMASIYLA CİHAZIN DNA'SI ORTAYA ÇIKARILMIŞ OLDU

Geçmişte yaşanan saldırılarda en fazla fabrikalardan sadece birkaç bulanık fotoğraf sızarken, bu kez üretimin Hindistan'a da kaydırılmasıyla cihazın adeta DNA'sı ortaya saçıldı.

Sızan belgeler arasında; ana kart üzerindeki çiplerin yerleşimi, batarya bileşenleri, kamera detayları ve tam mühendislik çizimleri yer alıyor.

APPLE DEŞİFRE OLDU

En kritik nokta ise Apple’ın rakiplerinden sakladığı gizli tedarikçi zinciri, parça üreticilerinin isimleri ve taban fiyat listelerinin de deşifre olması oldu.

Ayrıca 2026’nın ilk aylarında Tata laboratuvarlarında çekilen ve gri renkli iPhone 18 Pro modellerinin gizli düşme testlerini gösteren gerçek ürün fotoğrafları da sızıntının içinde bulunuyor.

BAŞKA MARKALAR ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Saldırının ardından Apple küresel bir soruşturma başlatırken, Tata Electronics ise sistemlerini dış dünyaya kapatarak adli bilişim incelemesi için uluslararası bir danışmanlık şirketiyle anlaştı.

Veri havuzunda Tata’nın diğer dev müşterileri Tesla, TSMC ve Qualcomm’a ait bazı belgelerin de olduğu belirtiliyor.

MODİ'YE BÜYÜK DARBE

Bu devasa zafiyet, Hindistan’ın küresel iPhone üretimindeki payını yüzde 26’ya çıkarmayı hedefleyen Başbakan Narendra Modi’nin üretim üssü hedefine ağır bir darbe vurmuş oldu.

YENİ İPHONE NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Eylül 2026'da tanıtılması beklenirken standart iPhone 18 modelinin, artan maliyetler ve Pro modellerinin satılmasının önünü açmak için 2027 yılının Mart ayına ertelenebileceği öne sürülüyor.