Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Geçen yıl Rusya ve Hindistan, ABD'nin Yeni Delhi'ye yönelik yaptırım tehditlerine karşın S-400 anlaşması imzaladı.
5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA VERECEKTİ
5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyordu.
ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.
Bu tehditler işe yaradı. Hindistan geri adım atarak S400’lerden vazgeçti.
HİNDİSTAN PATRİOT ALACAK
Dün Hintli yetkililer Patriot ve THAAD füzeleri için ABD ile ciddi ilerleme kaydettiklerini açıkladılar.