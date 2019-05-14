Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Dünyanın en tehlikeli yoluna sahip Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndan düşen AA muhabiri tüm çalışmalara karşın bulunamadı.

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

3

ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

Türkiye'nin de ortağı olduğu dev projede sonuç alan ABD, çok önemli özelliklere sahip olan F-35'leri etkin bir şekilde kullanmaya başladı.