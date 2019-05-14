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Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalan Hindistan, S-400 yerine Patriot almak için görüşmelere başladı.

AA & Ensonhaber | 14.05.2019 - 07:13..
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Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Geçen yıl Rusya ve Hindistan, ABD'nin Yeni Delhi'ye yönelik yaptırım tehditlerine karşın S-400 anlaşması imzaladı.

5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA VERECEKTİ

5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyordu.

ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Bu tehditler işe yaradı. Hindistan geri adım atarak S400’lerden vazgeçti.

HİNDİSTAN PATRİOT ALACAK

Dün Hintli yetkililer Patriot ve THAAD füzeleri için ABD ile ciddi ilerleme kaydettiklerini açıkladılar.

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

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