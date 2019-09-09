Hindistan S-400 sisteminin ilk avans ödemesini yaptı

Hindistan ve Rusya arasında S-400 sisteminin teslimatına ilişkin anlaşma, Ekim 2018'de imzalandı.

Aradan geçen 1 yılın ardından Hindistan'dan, ilk avans ödemesi geldi.

ABD HİNDİSTAN'I DA ELEŞTİRDİ

Hindistan, beş adet S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak. ABD, söz konusu anlaşmayı pek çok defa eleştirdi; hatta Ankara’ya yaptığı gibi Yeni Delhi’yi de anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım tehdidini öne sürdü.

18-19 AY İÇERİSİNDE TESLİMAT TAMAMLANACAK

Ancak Hindistan, anlaşmadan vazgeçmedi ve satın alacağı S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya avans ödemesini yaptı. Bu teslimat 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanacak.

BORİSOV DUYURDU

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demecinde, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin “Avans ödemesi yapıldı, teslimat da belirlenmiş olan zaman çizelgesine kesin bir biçimde uygun şekilde yapılacak. Sanırım 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanmış olacak.” dedi.

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