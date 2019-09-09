taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7082
Euro
6.2982
Altın
1508.17
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.94

Hindistan S-400 sisteminin ilk avans ödemesini yaptı

Beş adet S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak olan Hindistan'a, teslimat 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanacak.

Detay Haber | 09.09.2019 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Hindistan S-400 sisteminin ilk avans ödemesini yaptı

Hindistan ve Rusya arasında S-400 sisteminin teslimatına ilişkin anlaşma, Ekim 2018'de imzalandı.

Aradan geçen 1 yılın ardından Hindistan'dan, ilk avans ödemesi geldi.

ABD HİNDİSTAN'I DA ELEŞTİRDİ

Hindistan, beş adet S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak. ABD, söz konusu anlaşmayı pek çok defa eleştirdi; hatta Ankara’ya yaptığı gibi Yeni Delhi’yi de anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım tehdidini öne sürdü.

Hindistan S-400 sisteminin ilk avans ödemesini yaptı

18-19 AY İÇERİSİNDE TESLİMAT TAMAMLANACAK

Ancak Hindistan, anlaşmadan vazgeçmedi ve satın alacağı S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya avans ödemesini yaptı. Bu teslimat 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanacak.

BORİSOV DUYURDU

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demecinde, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin “Avans ödemesi yapıldı, teslimat da belirlenmiş olan zaman çizelgesine kesin bir biçimde uygun şekilde yapılacak. Sanırım 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanmış olacak.” dedi.

Hindistan S-400 sisteminin ilk avans ödemesini yaptı

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

269
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

21
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

101
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

25
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

68
Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

52
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir