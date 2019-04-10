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Hindistan seçime gidiyor

70 milyon yeni seçmenin olduğu Hindistan'da, seçimlerin maliyeti 7 milyar dolar.

AA | 10.04.2019 - 13:20..
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Çin'in ardından 1 milyar 340 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da bir aydan uzun sürecek seçim süreci yarın başlıyor.

Hindistan Seçim Komisyonu, 29 eyalette yapılacak seçimlerin 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirileceğini bildirdi. İlk aşaması yarın başlayacak genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

Hindistan seçime gidiyor

Seçimlerde partiler federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi Birlik Toprakları adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Andra Pradeş, Arunaçal Pradeş, Orissa ve Sikkim eyaletlerinde federal meclis seçimleriyle eş zamanlı olarak eyalet yasama meclisi seçimleri de yapılacak.

70 MİLYON YENİ SEÇMEN

Seçim Komisyonu ülkedeki seçmen sayısının, son seçimin yapıldığı 2014'ten bu yana yaklaşık 70 milyon artarak 900 milyona yükseldiğini açıkladı. Nüfus artışına paralel olarak artan seçmen sayısının yarattığı ihtiyaca yanıt vermek üzere ülkedeki oy verme merkezlerinin sayısının da artırıldığı bildirildi.

Hindistan seçime gidiyor

2014'te yapılan seçimlerde 920 bin olan merkez sayısının, 2019 seçimlerinde bir milyona çıkarılacağı kaydedildi. Her bir merkezde ortalama 900 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde bir milyondan fazla oy kullanma makinesi kullanılacak. Genel seçimlerde 2,5 milyon güvenlik görevlisi olmak üzere 10 milyon kişi görev yapacak.

7 MİLYAR DOLAR TAHMİNİ MALİYET

Başkent Yeni Delhi'deki Medya Araştırmaları Merkezinin tahminlerine göre, 2019 seçimlerinin maliyeti 500 milyar rupiyi (yaklaşık 7 milyar doları) bulacak.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ülkenin kurucu partisi olan merkez-sol eğilimli Hindistan Kongre Partisi (INC), seçimlerde iktidarın en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.

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