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Hindistan, Türkiye ile ticarete sınır getirdi

Türkiye'nin Keşmir politikasından rahatsız olan Hindistan yönetimi, ithalatta sınırlandırma kararı aldı.

REUTERS | 16.01.2020 - 13:42..
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Türkiye, Keşmir'de yaşayan Müslümanlara yönelik uygulanan politikalar nedeniyle tavrını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keşmirlilerin "fiilen kuşatma altında olduklarını" ifade etti.

Bu açıklamalar, Hindistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

TÜRKİYE'DEN PETROL VE ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATI..

Hindistan, Türkiye'den petrol ve çelik ürünlerinin ithalatını sınırlandırmayı planladığını açıkladı.

Hindistan hükümeti yetkilileri şu açıklamayı yaptılar: "Hükümetimiz Malezya ve Türkiye'nin yaptığı açıklamaları hoş karşılamadı ve iki ülke ile olan ticaretini sınırlandırmaya karar verdi."

MALEZYA İLE DE İLİŞKİLERİ BOZULDU

Dünyanın en büyük yemeklik yağı ithalatçısı olan Hindistan, fiili olarak Malezya'dan palm yağı ithal etmeyi sonlandırmıştı.

Yeni Delhi hükümetinden bazı yetkililer, Hindistan'ın Malezya'dan petrol, alüminyum külçesi, sıvılaştırılmış doğalgaz, bilgisayar parçaları ve mikro işlemci alımını kısıtlamayı planladığını açıkladı.

Hindistan Ticaret Bakanlığı Reuters'ın konu ile sorularını yanıtlamadı.

Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir bölgesinin tamamı üzerinde hem Hindistan hem de Pakistan tarafından hak iddia ediliyor ve bölgenin kısmi yönetimini bu iki ülke beraber yapıyor.

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