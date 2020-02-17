Hindistan Türkiye'ye nota verdi

Hindistan, geçen yıl ağustos ayında Keşmir'in özerk yapısını iptal ederek söz konusu bölgeyi federal idarenin bünyesine geçirmişti. Bu duruma başta Pakistan olmak üzere, Türkiye ve Malezya tepki göstermişti.

Öte yandan, bu tepkilere karşılık Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Malezya ve Türkiye'den ithal edilen mallara kısıtlama getirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Pakistan'a yaptığı ziyarette Keşmir konusuna değinmiş ve Keşmir'deki durumun Hindistan'ın yakın zaman önce yaptığı değişikliklerden kaynaklandığını söylemişti.

Erdoğan ayrıca, Keşmir konusunda Pakistan ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtmişti.

HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE NOTA

Hindistan, Türkiye Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ı ilgili bakanlığa çağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Keşmir'e yönelik sözlerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

"BU SON GELİŞME HİNDİSTAN İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'yi başka ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayan Hindistan dışişleri bakanlığı sözcüsü, "Bu son gelişme bir kez daha Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını gösteren bir eğilim ve bu Hindistan için kabul edilemez." dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Hindistanlı yetkili ayrıca, Keşmir ile ilgili sarf edilen sözlerin Hindistan - Türkiye ilişkilerine olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.