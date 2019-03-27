taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34275
Euro
6.12135
Altın
1310.415
Borsa
91855.14
Gram Altın
225.333

Hindistan uydu vurdu

Hindistan "Misyon Şakti" adlı bir savunma sistemi denemesi kapsamında dünya yörüngesindeki bir uyduyu vurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 21:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan yeni bir savunma sistemini denemek amacıyla dünya yörüngesindeki bir uyduyu füzeyle vurduğunu açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Çarşamba günü Hint televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında, gelişmeleri evrenin savunmasında bir çığır şeklinde değerlendirdi.

Modi hedefin ise barışı garanti altına almak olduğunu vurguladı.

Hindistan uydu vurdu

Hindistan uydu vurdu VİDEO

UZAYDA SÜPER GÜÇ

Başbakan Modi Hindistan'ın; ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tip silahlara sahip dördüncü ülke olduğunu söyledi. Bunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başbakan, Hindistan'ın uzayda bir süper güç konumuna geldiğini belirtti.

Bir milyar 300 milyon nüfusa sahip Güney Asya ülkesi Hindistan'ın oldukça hırslı bir uzay programı bulunuyor. Modi geçen yıl, Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yıldönümünün kutlanacağı 2022 yılına kadar, uzaya insan gönderen dördüncü ülke olacağını duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

230
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

95
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

204
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

150
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

317
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

304
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir