Hindistan yeni bir savunma sistemini denemek amacıyla dünya yörüngesindeki bir uyduyu füzeyle vurduğunu açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Çarşamba günü Hint televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında, gelişmeleri evrenin savunmasında bir çığır şeklinde değerlendirdi.

Modi hedefin ise barışı garanti altına almak olduğunu vurguladı.

Hindistan uydu vurdu VİDEO



UZAYDA SÜPER GÜÇ

Başbakan Modi Hindistan'ın; ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tip silahlara sahip dördüncü ülke olduğunu söyledi. Bunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başbakan, Hindistan'ın uzayda bir süper güç konumuna geldiğini belirtti.

Bir milyar 300 milyon nüfusa sahip Güney Asya ülkesi Hindistan'ın oldukça hırslı bir uzay programı bulunuyor. Modi geçen yıl, Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yıldönümünün kutlanacağı 2022 yılına kadar, uzaya insan gönderen dördüncü ülke olacağını duyurmuştu.