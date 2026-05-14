Hindistan ve Rusya dışişleri bakanları BRICS toplantısı öncesi görüştü
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir araya geldi.
Asya ve Güney Amerika için kritik öneme sahip toplantı öncesi önemli açıklamalar yapıldı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.
İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİRİLECEK
Görüşmenin, çok taraflı diplomasi açısından önemli başlıkları içerdiğini vurgulayan Jaishankar, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin farklı alanlarda derinleştirilmesine yönelik mesajlar verdi.
TİCARET VE ENERJİ ÖN PLANA ÇIKTI
Jaishankar, görüşmede Hindistan-Rusya stratejik ortaklığının ele alındığını belirterek, özellikle ticaret, yatırım, enerji ve iş gücü hareketliliği gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin değerlendirildiğini aktardı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ayrıca küresel gelişmeler ve çok taraflı uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.
ÇOK SAYIDA BAŞLIK ELE ALINACAK
Hindistan’ın ev sahipliğinde 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, üye ülkeler arasında ekonomik iş birliği, enerji güvenliği ve küresel yönetişim reformları gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.