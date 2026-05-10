Hindistan ve Türkiye yılları aşan gerginlikten sonra ilişkileri onarmak için adım attı

Son 10 yıldır Türkiye-Hindistan arasında süren gerginlik, iki ülke halkı tarafından da hissedildi.

Türkiye’nin müttefiki Pakistan’a yakınlığı nedeniyle Hindistan’la zaman zaman kopma noktasına gelen ilişkilerde, iki taraftan da temkinli adımlar atıldı.

The Middle East Eye haber sitesi, gerçekleşen diplomatik süreçlere ve iki tarafın attığı adımlara dair bir haber yayımladı.

ANKARA MERKEZLİ KONFERANS

Haberde, geçen yıl Ankara merkezli bir Türk düşünce kuruluşunun iki ülkenin uzmanlarını ve yetkililerini bir araya getirdiği, konferansta her iki tarafın da oldukça pozitif bir tutum sergilediği belirtildi.

Hem Türk hem de Hint yetkililer tarihe atıfta bulunarak, Hindistan’ın Türk Kurtuluş Savaşı’na verdiği desteği hatırlattı ve iki dilde ortak olan “hava” ve “kısmet” gibi kelimelere dikkat çekti.

TİCARET HACMİ EN OLUMLU MESAJ

Ülkeler arasında gerginlik olmasına rağmen ikili ticaret hacmi hızla artıyordu ve bu da gelecek için olumlu bir mesaj olarak görüldü.

TÜRKİYE’NİN MÜSLÜMAN DÜNYASI VE PAKİSTAN İLİŞKİLERİ ÖN PLANDA

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Müslüman dünyası ve Pakistan ile olan yakın ilişkilerinin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İsrail ile giderek güçlenen ilişkileriyle uyumsuz olduğuna değinildi.

Ancak birkaç ay içinde her şey değişti. Nisan ayında Keşmir’de 26 sivilin öldürüldüğü bir saldırı, Pakistan ile Hindistan arasında savaşı tetikledi ve Türkiye’nin bir taraf seçmesine yol açtı.

TÜRKİYE PAKİSTAN’I SEÇTİ

Türkiye, Pakistan’a sözlü olarak destek verirken; Hindistan’ın Pakistan’daki ve Pakistan kontrolündeki Keşmir’de saldırının arkasında olduğu iddia edilen militan gruplarla bağlantılı tesisleri hedef alan “Sindoor Operasyonu”na karşı çıktı.

HİNT MEDYA ORGANLARI TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖSTERDİ

Bu durum Hindistan’da gerilimi artırdı. Hint medya organları Türkiye’yi düşman gibi göstermeye başladı ve Pakistan’a askeri ekipman ve destek gönderdiğini iddia etti.

Bir Türk yetkili Middle East Eye’a yaptığı açıklamada, “Liman ziyaretleri ve kargo uçuşları gibi rutin faaliyetler yanlış şekilde yeni sevkiyatlar gibi yorumlandı,” dedi.

PAKİSTAN İLE DAYANIŞMA MESAJI

Ankara, Keşmir saldırısının gerçeklerini ortaya çıkarmak için ortak bir soruşturma çağrısında bulunurken Pakistan ile dayanışma mesajı da verdi.

TÜRKİYE BOYKOTU BAŞLADI

Hint medyasında Türkiye karşıtı haberler arttıkça turizm boykotu başladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler neredeyse bir yıl boyunca dondu.

HİNDİSTAN’DAN BEKLENMEDİK BİR HAMLE GELDİ

Sonra Hindistan’da bir şey değişti.

Geçen ay Hindistan, Türkiye’yi ikili istişarelerin 12. turuna beklenmedik şekilde davet etti.

Ankara, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci’yi gönderdi ve görüşmelere Hindistan Dışişleri Bakanlığı Batı Sekreteri Sibi George ile birlikte başkanlık edildi.

SAĞLIKLI DİYALOG SÜRDÜRÜLMEK İSTENİYOR

Türk yetkililer, görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve her iki tarafın da sağlıklı diyaloğu sürdürme isteğini dile getirdiğini söyledi.

“GÖRÜŞMELER UMUT VERİCİYDİ”

Bir Hint yetkili Middle East Eye’a, “İkili ilişkileri düzeltmeye karar verdik. Konuşmamanın ve yanlış anlamaları derinleştirmenin yerine diyalogun daha iyi olduğuna inanıyoruz. Görüşmeler umut vericiydi,” dedi.

TÜRK YETKİLİKER AKILCI BİR TUTUM SERGİLEDİ

Görüşmelerde süreci kolaylaştıran faktörlerden biri, Türkiye yetkililerinin geçen yıl Hint milletvekillerinin kışkırtıcı açıklamalarına ve hükümetin havacılık ile turizm sektörlerine yönelik cezai tedbirlerine karşı temkinli adımlar atması ve medyanın kışkırtmalarına karşı dirençli, akılcı bir tutum sergilemesiydi.

''YANIT VERMEMEYE KARAR VERDİK''

Haberde bir Türk yetkilinin, “Durumu tırmandırmamak için yanıt vermemeye karar verdik. Sürecin kendi akışına bırakılmasını ve ardından buradan ilerlemeyi tercih ettik,” dediği belirtildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, çoğu düğün ve balayı için Türkiye’ye giden Hint turist sayısı, turizm boykotu nedeniyle 2025 yılında 330.000’den 250.000’e düştü.

GERİLİMİN AZALMASIYLA VERİLER DÜZELECEK

Ancak Hint yetkililer, gerilimlerin azalmasıyla birlikte bu sayının bu yıl yeniden toparlanacağını belirtti.

Türk verilerine göre, ikili ticaret 2025 yılında 9 milyar dolardan 7,5 milyar dolara düştü.

TÜRKİYE HER ZAMAN PAKİSTAN’I DESTEKLEDİ

Haberde, Hindistan için temel meselelerden birinin Keşmir olmaya devam ettiği; Türkiye’nin, Pakistan’ın görüşünü destekleyerek Hindistan’ın Müslüman çoğunluklu bölgeyi haksız şekilde kontrol ettiğini ve Keşmirlilerin geleceğinin referandumla belirlenmesi gerektiğini her zaman dile getirdiği ifade edildi.

''DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ DESTEKLİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda şöyle dedi: “Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri temelinde diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz.”

Hintli yetkiliye göre, her iki taraf da üst düzey ziyaretler için seçenekleri değerlendiriyor.