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Hindistan'da 3. koronavirüs vakası tespit edildi

Hintli yetkililer tarafından, Kerala kentinde üçüncü korona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.

İHA | 03.02.2020 - 20:18..
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü vakaları her geçen gün artarken, Hindistan’ın güneyindeki Kerala kentinde üçüncü korona virüsü vakasına rastlandı.

VUHAN'A SEYEHAT ETMİŞ

Hintli yetkililer, tıp öğrencisi olduğu öğrenilen hastanın virüsün çıkış noktası olan Wuhan’a seyahat ettiğini belirtti.

Sağlık yetkilileri tıp öğrencisinin karantinaya alındığını belirtirken, durumunun stabil olduğunu bildirdi. Korona virüsüne rastlanan diğer 2 vaka da Kerala’nın farklı bölgelerinde yaşayan öğrencilerdi.

Hindistan'da 3. koronavirüs vakası tespit edildi

999 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Çin’e seyahat eden toplamda bin 999 kişi gözetim altında tutulurken, bu kişilerden 75’i karantina altına alındı. Kentte 104 kişiye yapılan test sonuçlarından şu ana kadar 3’ünde korona virüsüne rastlandığı bildirildi.

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