Hindistan'da 526 dişe sahip çocuk

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de 7 yaşındaki çocuğun ailesi, Ravindranath adlı çocuğu çenesinin sağ tarafındaki şişlikle en yakın diş hekimine götürdü.

ALT ÇENEDE 526 DİŞ ÇIKTI

Burada Ravindranath'a çekilen tomografide, irili ufaklı 526 dişin alt çenedeki tümör içinde gömülü olduğu tespit edildi. Doktorlar, beş saat süren ameliyatta, Ravindranath'ın çenesindeki dört santime üç santim büyüklüğündeki tümörü keserek içerdeki dişleri çıkardı.

"EN DÜŞÜK DİŞİN BİLE KÖKÜ VE MİNESİ VARDI"

Profesör Prathibha Ramani, "kompaund komposit odontoma" olarak adlandırılan vakanın çok sık görülmediğini, Ravindranath'ın çenesinden çıkarılan dişlerin büyüklüğünün 0,1 ile 15 milimetre arasında değiştiğini belirtti. Ramani, "İstiridyenin içindeki inciler gibi görünüyorlardı. En küçük dişin bile tacı, kökü ve minesi vardı." dedi.