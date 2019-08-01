taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5768
Euro
6.1601
Altın
1404.46
Borsa
101767.76
Gram Altın
252.079

Hindistan'da 526 dişe sahip çocuk

Chennai kentinde, 7 yaşındaki çocuğun çenesine gömülü 526 diş çıkarıldı.

AA | 01.08.2019 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de 7 yaşındaki çocuğun  ailesi, Ravindranath adlı çocuğu çenesinin sağ tarafındaki şişlikle en yakın diş hekimine götürdü.

ALT ÇENEDE 526 DİŞ ÇIKTI

Burada Ravindranath'a çekilen tomografide, irili ufaklı 526 dişin alt çenedeki tümör içinde gömülü olduğu tespit edildi. Doktorlar, beş saat süren ameliyatta, Ravindranath'ın çenesindeki dört santime üç santim büyüklüğündeki tümörü keserek içerdeki dişleri çıkardı.

Hindistan'da 526 dişe sahip çocuk

"EN DÜŞÜK DİŞİN BİLE KÖKÜ VE MİNESİ VARDI"

Profesör Prathibha Ramani, "kompaund komposit odontoma" olarak adlandırılan vakanın çok sık görülmediğini, Ravindranath'ın çenesinden çıkarılan dişlerin büyüklüğünün 0,1 ile 15 milimetre arasında değiştiğini belirtti. Ramani, "İstiridyenin içindeki inciler gibi görünüyorlardı. En küçük dişin bile tacı, kökü ve minesi vardı." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

174
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

162
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

451
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

422
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

24
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

46
İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir