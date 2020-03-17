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Hindistan'da ayaklarıyla araba kullanan kadın

Doğuştan kolları olmayan 28 yaşındaki Hint kadın, ayaklarıyla araba sürmeyi öğrendi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 17:05..
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Hindistan'da doğuştan kolları olmayan bir kadının hayat mücadelesi, izleyenlere ilham veriyor.

28 yaşındaki Jilumol Mariet Thomas, üç yıl önce ehliyet başvurusunda bulunduğunda, yetkililerin ret kararıyla karşılaştı.

DOĞUŞTAN ENGELLİ KADININ AZMİ

Ancak vazgeçmeyen Jilumol, ayaklarıyla araba sürmeyi öğrendi.

Kendi çabalarıyla bir araba satın aldığını dile getiren 28 yaşındaki Hint kadın, "Savaşacağım ve hayalimi gerçekleştireceğim." diyor.

"Kişi, yapamayacağı şeyler hakkında oturup bekleyebilir ya da korkunun üstesinden gelip zafer elde edebilir." ifadelerini kullanan Jilumol, ikincisini seçtiğini söylüyor.

Ayaklarıyla araba kullanan kadın VİDEO

Hindistan'da ayaklarıyla araba kullanan kadın

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