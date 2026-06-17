Hindistan'da bir adam, inandığı tanrıyı görebilmek için 12 yıldır ayakta duruyor

İzleyenler gözlerine inanamıyor...

Hindistan'da kaydedilen görüntüler tartışmalara neden oldu.

12 YILDIR AYAKTA DURUYOR

Shiva'ya adanmış bir münzevi olduğu belirtilen Dulal Giri Ji Maharaj, yıllardır oturmadan yaşadığı iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kaynaklar 5 yıldır, bazıları ise 12 yıldır ayakta durduğunu öne sürerken yayılan görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

AYAKLARININ KARARDIĞI GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Maharaj'ın bacak ve ayaklarının ciddi şekilde şiştiği ve koyu renk aldığı görüldü.

İddialara göre Maharaj, Hinduizm'de "Khada Tapasya" olarak bilinen ve kişinin uzun süre ayakta kalarak ibadet etmesini içeren bir çile uyguluyor.

UYGULAMANIN ADI: TAPASYA

Hindu inancında "tapasya" olarak adlandırılan bu tür uygulamalar, kişinin maneviyatını güçlendirmek, iradesini sınamak ve tanrıya bağlılığını göstermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Maharaj'ın gösterdiği adanmışlığı ve disiplini takdir ederken, çok sayıda kişi ise sağlık durumundan endişe duyduğunu dile getirdi.