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Hindistan'da bir kişi polise tükürdü

Onlarca polisin arasında tükürük saçan adam, dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi |
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Hindistan'da bir kişi polise tükürdü

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Dünya genelinde bununla ilgili sosyal mesafe gibi tedbirler alınırken, 1 milyardan fazla nüfusu bulunan Hindistan'da polisin sokağa çıkanlarla mücadelesi sürüyor.

Sosyal mesafe nedir bilmeyen Hint halkı, şiddet görmesine rağmen yasağa uymuyor.

POLİSİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Hint polisi de yasağı delenleri önce topluyor, sonra da ya şiddet uyguluyor ya da ilginç cezalar veriyor.

Sosyal medyaya yeni yayınlanan bir görüntü ise hayrete düşürdü.

Onlarca polisin olduğu araçta gözlem altında tutulan Hint, karşısında oturan polisin yüzüne doğru tükürük saçtı.

O anlar kameraya yansıdı...

Polise tüküren Hintli dayak yedi İZLE

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