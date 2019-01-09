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Hindistan'da çalışanlar grevde

Milyonlarca çalışan hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla genel greve gitti.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 03:01..
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Hindistan Sendika Kongresi Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon işçi ve çalışanın iki gün sürecek genel greve katıldığını kaydetti. Kaur, ülke genelindeki grevin hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla başlatıldığını belirtti.

Hindistan'da çalışanlar grevde

ARTAN FİYATLARA ELEŞTİRİ

Ülkede artan fiyatları eleştiren sendikalar, asgari ücret ve sosyal güvenlik gibi konularda bazı iyileştirmeler talep ediyor.
Grev nedeniyle günlük hayatta aksamalar yaşanırken, okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi.
Bu arada Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da polisin taş atan göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

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