Hindistan'da göçmenlere koronavirüs zulmü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly şehrinde yaşayan göçmen işçiler, çalıştıkları bölgeden evlerine geri dönmek istedi.

Otobüslerle taşınan işçiler, Bareilly şehrine 270 kilometre uzaklıktaki Lucknow’da şehre giriş yapmadan önce sokak ortasında toplu bir şekilde dezenfekte edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmen işçilere, kendi gözlerini ve çocukların gözlerini kapatmalarını söylendi.

HORTUMLA DEZENFEKTE

Yol ortasında toplu şekilde yerde oturdukları ve koruyucu kıyafet giyen itfaiye personeli tarafından hortumla dezenfekte edildiği görüntüler, Hindistan’da tepkiye neden oldu.

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‘KİMYASAL ÇÖZELTİ KULLANILMADI’

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, tepki çığ gibi büyüdü. Bölge idaresinin eleştirilmesine yol açan görüntülerin ardından yetkililer, çok sayıda insanın dönüş yapması nedeniyle herkesi dezenfekte etmenin önemli olduğunu ifade eti.

Hintli yetkili, "Göçmenlere bir miktar klor ve su püskürtüldü. Kimyasal çözelti kullanılmadı. Onlardan gözlerini kapalı tutmalarını istedik. Bu yüzden en iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık." dedi.

Dezenfektanların kimyasal madde içerdiğini ve insanlar üzerinde kullanılmaması gerektiğini söyleyen Bareilly'nin İtfaiye Şefi Chandra Mohan Sharma, "Görüntüler araştırılıyor. Muhtemelen insanlar otobüs beklemek için orada oturuyorlardı, dezenfektanların doğrudan onlara püskürtülüp püskürtülmediğini bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘İLGİLİ YETKİLİLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Bareilly Bölge Hakimi ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başbakanlık gözetiminde, etkilenenler tedavi ediliyor. İtfaiye ekibinden sadece otobüsleri dezenfekte etmeleri istendi. İlgili yetkililere karşı soruşturma başlatıldı." açıklamasını yaptı. Daha sonra kullanılan kimyasalın ‘Sodyum Hipoklorit veya ağartıcı’ olduğu doğrulandı.

MUHALEFET: İNSANLIK DIŞI

Ülkedeki muhalefet parti liderleri, yaşanan olayı ‘insanlık dışı’ olarak nitelendirirken, sosyal medya üzerinden duruma sert tepki verenler arasında bulunan eski Uttar Pradeş Başbakanı Mayawati, "Ülke çapındaki bu sıkı kurallar sırasında birçok adaletsizlik ortaya çıktı. Bareilly'deki göçmenlere dezenfektanların püskürtülmesi saf bir zulüm örneğidir. Hükümet derhal ilgilenmeli." diyerek sitem etti.