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Hindistan'da korona göçü

Binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı hayata geçmeden önce tren istasyonuna akın etti.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 09:18..
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Hindistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren ülke çapında "gönüllü sokağa çıkma yasağı" uygulanması kararlaştırıldı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için halkın evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılacak. Toplu taşıma askıya alınacak.

Ayrıca, ülkede temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar hariç tüm alışveriş mağazaları da kapatılacak.

TREN İSTASYONUNDA İZDİHAM

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde paniğe kapılan binlerce kişi, yasak hayata geçmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti.

Farklı bölgelerden istasyona gelen işçiler ile aileleri, trene binmek için birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ortaya izdiham manzaraları çıktı.

Hindistan'da 284 vaka görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da korona göçü

Hindistan'da korona göçü

Hindistan'da korona göçü

Hindistan'da korona göçü

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