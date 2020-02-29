Hindistan'da Müslümanlar hedef olmaya devam ediyor.
Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarla karşılandı, gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.
Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybederken, Mustafabad bölgesinde bir cami ateşe verilmişti.
MÜSLÜMAN AİLENİN EVİNİ YAKTILAR
Tansiyonun yükseldiği ülkede, yine Müslümanlar hedefteydi.
Budist Hindular, Müslüman bir ailenin evini yaktı. Aile, yangının çıkmasıyla çatıya sığınmak zorunda kaldı.
Korku dolu anlar, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hindistan'da Müslüman ailenin evi yakıldı VİDEO