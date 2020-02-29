Hindistan'da Müslüman ailenin evi yakıldı

Son dönemde şiddet olaylarına sahne olan Hindistan'da, bu kez Müslüman bir ailenin evi ateşe verildi.

Bolu'da vatandaşlar, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.

Adana'da düzenlenen cenaze töreninde, şehit Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu hiçbir şeyden habersiz şekilde oyun oynadı.

İran'dan Azerbaycan'a geçen 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle, Bakü bu ülkeyle sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

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Konyaspor'un anonsçusu şehitlerin adını okudu

Konyaspor'un anonsçusu, Kasımpaşa maçı öncesi İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini okudu. Tribünler ise hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı.