taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1177
Euro
6.9396
Altın
1658.36
Borsa
106501.36
Gram Altın
325.839
Bitcoin
49055.54

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Yeni Delhi'de çıkan olaylarda Müslümanlara ait ev, iş yerleri ve camiler ateşe verildi.

AA | 10.03.2020 - 13:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan'da gerilim sürüyor.

Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarla karşılanırken, gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

EVLER, İŞ YERLERİ VE CAMİLER YAKILDI

Protestolar kapsamında, Shiv Vihar bölgesinde yasaya karşı çıkan göstericilerin evleri ateşe verildi.

Olaylarda ayrıca, Müslümanlara ait iş yerleri ve camiler de yakıldı. Bölgede büyük yıkım yaşandı.

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

ŞİDDET OLAYLARI İYİ PLANLANMIŞ

Delhi Azınlıklar Komisyonu (DMC) Başkanı Zafarul İslam Han, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki şiddet olaylarının "iyi planlanmış" ve "tek taraflı" olduğunu ileri sürdü.

Şiddet seviyesini artırmak için bölge dışından insanlar getirildiğini vurgulayan Han, şiddetin Müslümanlara ait ev ve iş yerleriyle, camilerin yakılmasına kadar gittiğini kaydetti.

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

POLİS, SALDIRILAR KARŞISINDA SESSİZ

Bazı cami ve evlerde patlatılmaya hazır şekilde bırakıldığını düşündükleri mutfak tipi tüplere rastladıklarını belirten Han, aynı bölgedeki Hindulara ait iş yerlerinin ise hiçbir zarara uğramadığına dikkati çekti.

Han, olayların ilk 3 gününde polisin, saldırılar karşısında sessiz kaldığını ve Delhi polisinin bundan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

MÜSLÜMANLAR, YASA KAPSAMI DIŞINDA

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

MÜSLÜMANLAR, İKİNCİ SINIF VATANDAŞ KONUMUNA DÜŞÜRÜLECEK

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 79 sivil yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

İlginizi Çekebilir
Trump'la görüşen 2 vekilde korona vakası
ABD Başkanı Trump'ın koronadan karantinaya alınan 2 vekille görüşmesi, Amerikan medyasında "Korona Trump'a çok yakın" yorumlarını getirdi.
İngiltere'de uçaklar boş sefer yapıyor
İngiliz hava yolu şirketlerinin seferleri, ülkede yayılan koronavirüs salgınından etkilendi.
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
İki Avrupa ülkesi, dünyada en fazla sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'nin çabalarını desteklediklerini söyledi.
Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı
Koronavirüs paniğinin yaşandığı ülkelerde, marketlere akın yaşanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
316
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
363
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
144
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
134
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
45
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
225
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir