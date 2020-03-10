Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan'da gerilim sürüyor.

Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarla karşılanırken, gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

EVLER, İŞ YERLERİ VE CAMİLER YAKILDI

Protestolar kapsamında, Shiv Vihar bölgesinde yasaya karşı çıkan göstericilerin evleri ateşe verildi.

Olaylarda ayrıca, Müslümanlara ait iş yerleri ve camiler de yakıldı. Bölgede büyük yıkım yaşandı.

ŞİDDET OLAYLARI İYİ PLANLANMIŞ

Delhi Azınlıklar Komisyonu (DMC) Başkanı Zafarul İslam Han, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki şiddet olaylarının "iyi planlanmış" ve "tek taraflı" olduğunu ileri sürdü.

Şiddet seviyesini artırmak için bölge dışından insanlar getirildiğini vurgulayan Han, şiddetin Müslümanlara ait ev ve iş yerleriyle, camilerin yakılmasına kadar gittiğini kaydetti.

POLİS, SALDIRILAR KARŞISINDA SESSİZ

Bazı cami ve evlerde patlatılmaya hazır şekilde bırakıldığını düşündükleri mutfak tipi tüplere rastladıklarını belirten Han, aynı bölgedeki Hindulara ait iş yerlerinin ise hiçbir zarara uğramadığına dikkati çekti.

Han, olayların ilk 3 gününde polisin, saldırılar karşısında sessiz kaldığını ve Delhi polisinin bundan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

MÜSLÜMANLAR, YASA KAPSAMI DIŞINDA

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

MÜSLÜMANLAR, İKİNCİ SINIF VATANDAŞ KONUMUNA DÜŞÜRÜLECEK

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 79 sivil yaşamını yitirmişti.