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Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çetelerin saldırısına uğrayan Muhammed Zübeyir yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 14:43..
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Hindistan'da yönetim, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açmaya hazırlanıyor.

Ülkedeki Müslümanları hedef alan "Vatandaşlık Yasası" düzenlemesi, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri ise kapsam dışı bırakacak.

Düzenlemeye karşı başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan gösterilerde şimdiye kadar 35 kişi yaşamını yitirdi.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR

Çıkan olaylarda, dünyayı dehşete düşüren bir an yaşandı. 37 yaşındaki Muhammed Zübeyir, radikal milliyetçi Hindu çetelerin saldırısına uğradı.

Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

"VAHŞİCE VURDULAR, ÖLECEĞİM SANDIM"

Öldüresiye dövülen Zübeyir, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Yalnız olduğumu gördüler. Şalvarımdan ve sakalımdan Müslüman olduğumu anladılar. Bir anda etrafımı sardılar. O an öleceğim diye düşündüm. Sloganlar atarak vahşice vurdular. Bu nasıl bir insanlık?"

Muhammed Zübeyir'i, Hindu çetelerin elinden şans eseri olay yerinde olan bazı kişiler kurtardı.

Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

Hindistan'da öldüresiye dövülen Müslüman, dehşeti anlattı

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