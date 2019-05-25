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Hindistan'da özel okulda yangın: 20 ölü

Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta özel ders veren bir okulda yangın çıktı. Yangında ölü sayısı 20'ye ulaştı.

AA | 25.05.2019 - 12:59..
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Surat kentinin Sarthana bölgesinde özel derslerin verildiği bir binada çıkan yangında 5 öğrencinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Hindistan'da özel okulda yangın: 20 ölü

20 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Yetkililer, 20 öğrencinin bir kısmının yangında bir kısmının da binadan atlamaları sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Yangında yaralanan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Hindistan'da özel okulda yangın: 20 ölü

YANGIN HIZLA YAYILDI

İtfaiye yetkilileri, yanıcı maddenin kullanıldığı çatı yüzünden yangının hızla yayılmış olabileceğini kaydetti. Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı Twitter'dan ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, yetkililerin olayla ilgili gerekenleri yapacağını belirtti.

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