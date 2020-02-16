Hindistan'da pes dedirten kaçakçılık yöntemi

Kaçakçıların son oyunu bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Hindistan'ın Yeni Dehli Havaalanı'nda arama yapan polis ekipleri, bir yolcunun çantasında yer fıstığı olduğunu fark etti.

Çantayı boşaltan polis, yer fıstıklarının içerisine baktı. Tek tek fıstıkları açan bir polis ekibi, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hindistan'da yer fıstığının içine gizlenmiz para ele geçirildi İZLE

4,5 MİLYONLUK HİNDİSTAN RUPİSİ

Her fıstığın içerisinden, 200 Hindistan Rupisi çıktı.

Toplamda 4,5 milyon Hindistan Rupisi bulan polis, suçluyu da gözaltına aldı.