Hindistan’da sandık merkezine bombalı saldırı

Hindistan’da devam eden başkanlık seçimlerinde ülkenin kuzeyindeki Cemmu ve Keşmir eyaletinde sandık merkezi hedef alındı.
Hindistan parlamento seçimlerin beşinci aşamasında Müslüman çoğunluklu eyaletindeki Pulwama şehrindeki bir sandık merkezine el bombası, molotof kokteyli ve taş atıldı.
23 OTOBÜS HASAR GÖRDÜ
Saldırıda kimse yaralanmazken, polis saldırganların bölgedeki 23 otobüse hasar verdiğini söyledi. Saldırıya polisin karşılık vermesiyle saldırganlardan 1’inin yaralandığı kaydedildi.
Saldırıdan sonra, sandık görevlileri helikopterle tahliye edildi. Şubat ayında Cemmu ve Keşmir’deki Pulwama kentinde düzenlenen intihar saldırısı sonucunda en az 40 Hintli güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, bölgede güvenlik önlemleri artırılmıştı.
Hindistan’da 11 Nisan’da başlayan seçimler 19 Mayıs’a kadar devam edecek. Sonuçların 23 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.