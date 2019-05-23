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Hindistan'da seçimleri Modi'nin partisi kazandı

Hindistan'da parlamento seçimlerinde ipi, Başbakan Narendra Modi'nin partisi göğüsledi.

AA | 23.05.2019 - 13:44..
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Dünyanın en uzun seçimi olarak bilinen Hindistan'daki seçimler sonuçlandı.

Hindistan’da 11 Nisan’da başlayan ve 5 hafta süren 7 aşamalı seçimlerde, yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı. Sayım işlemleri dün itibarıyla sona erdi ve bugün resmi sonuçlar açıklandı.

BAŞBAKAN MONDİ'NİN PARTİSİ GALİP GELDİ

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan Halk Partisi (BJP), ülkede 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Hindistan'da seçimleri Modi'nin partisi kazandı

ÇOĞUNLUĞA ULAŞTI

Hindistan Seçim Komisyonu'ndan gelen ilk verilere göre;, BJP, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299'unu kazanmış, tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşmış görünüyor.

"HİNDİSTAN YİNE KAZANDI"

Başbakan Modi, seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabında, ülke olarak birlikte güçlendikleri ve refaha ulaştıkları paylaşımında bulundu, "Hindistan yine kazandı!" ifadesini kullandı.

Parlamento seçimleri, ekonomik reformlarının sonuçları tartışılan Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu.

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