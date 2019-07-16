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Hindistan'da sel: 45 ölü

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 16.07.2019 - 17:41..
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Hindistan'da yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerle ilgili bir açıklama yaptı.

TOPLAM 45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan açıklamada Assam eyaletinde 15, Bihar eyaletinde 24, Mizoram eyaletinde 5, Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, sel durumunun en yüksek kategoriye çıkarıldığı Bihar, Uttar Pradeş ve kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlardan yaklaşık 6,93 milyon kişinin etkilendiğini, 295 bin hektar alanının hasar gördüğünü bildirdi.

Hindistan'da sel: 45 ölü

TAHLİYE İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi, bu bölgelere tüm yıl düşen toplam muson yağmurlarının yaklaşık yüzde 40'ının son 10 günde yağdığını belirtti. Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirildi.

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğradı. Mizoram'da, nehir sularının taşması sonucu 32 köy sular altında kaldı, en az bin aile tahliye edildi.

Hindistan'da sel: 45 ölü

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Assam'da yer alan Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, en az 23 hayvanın telef olduğu aktarıldı. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'da sel: 45 ölü

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