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Hindistan'da sipariş kavgası

Bhopal şehrinde sipariş almayı geciktiren garson, müşterinin saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 12:33..
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Hindistan'da bir restoranda tekme tokat, hatta sopaların havada uçuştuğu bir kavga yaşandı.

SİPARİŞİ ALINMAYINCA SİNİRLENDİ

Ailesiyle uzun bir masada oturan ve sipariş vermek için garsonu çağıran bir adam, garsonun masaya gelmemesiyle adeta deliye döndü.

Hindistan'da sipariş kavgası

MUTFAKTA ARBEDE

Sinirlerine hakim olamayan müşteri, garsonun arkasından restoranın mutfağına girdi. Müşteri ve garson önce sözlü olarak birbiriyle tartıştı, ardından da birbirini yumruklamaya başladı.

Hindistan'da müşteri ve restoran çalışanları kavga etti VİDEO

TEKME TOKAT KAVGA

Kısa sürede tartışma kavgaya döndü. Araya masada bulunan başka kişiler de girince kavga büyüdü. Ellerinde sopa, kaşık alan müşterilerle, garsonlar arasında mutfakta arbede yaşandı.

Hindistan'da sipariş kavgası

"KABA VE ALKOLLÜYDÜLER"

Araya girenler sayesinde kavga kısa sürede sona erdi. Restoran görevlisi Rajiv Malhotra konuyla ilgili olarak, "Gelen müşteriler çok kaba ve alkollüydü. Onlara yerimiz olmadığını söylememize rağmen yer de ayarladık, ancak onlar bize saldırdı. Olay polise intikal etti. Bu soruşturma artık onlarda." diye konuştu.

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