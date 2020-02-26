Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu: 20 ölü

Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik, Müslümanları dışlayıcı türden...

Değişiklik; Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten Hindistan'a gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıyor.

4 GÜNDE 20 KİŞİ ÖLDÜ

Aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda 4 günde 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, olaylarda 56'sı polis, en az 189 kişinin yaralandığını, hastaneye kaldırılan çok sayıda kişide kurşun yarası bulunduğunu aktardı.

Hindistan'da cami minaresi hedef alındı ViDEO

ŞİDDET OLAYLARI SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Hindu milliyetçilerinden oluşan bir grubun protestolarda hayatını kaybeden bir kişinin cesedini sürüklediği görüldü.

Olayların yaşandığı Ashok Vihar bölgesinde de bir grup Hindu gösterici, minarenin üzerine çıkarak hilali yerinden sökmeye çalıştı.

MÜSLÜMANLARIN EVLERİNE SALDIRI

Yeni Delhi'nin kuzey doğusundaki Mustafabad bölgesi sakinlerinden Rauf Han, Hindu grupların "dini sloganlar" atarak Müslümanların evlerine demir çubuk ve bambu sopalarıyla saldırdığını söyledi.

Han, evlerin kapılarını zorlayarak içeri giren grupların, insanları dövdüğünü ve eşyalara zarar verdiğini belirtti.

Kendi ailesinin de can korkusu endişesiyle yakındaki camiye sığındığını ileri süren Han, evinin akıbetini bilmediğini ve kaçarken "Her şeyi yakın" şeklinde sesler duyduğunu ileri sürdü.

TRUMP "VATANDAŞLIK YASASI"NI TARTIŞMAK İSTEMEDİ

Hint basınındaki haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret ettiği ülkelerin liderlerini eleştirmekten kaçındığına işaret edildi.

MÜSLÜMANLAR YASA KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

AMAÇ, 200 MİLYON MÜSLÜMAN'I İKİNCİ SINIF VATANDAŞ YAPMAK

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.