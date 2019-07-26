Hindistan'da yağışlar şiddetini arttırdı

Hindistan'da muson yağmurlarının etkisindeki Uttar Pradeş, Racastan ve Jharkhand eyaletlerinde 15 kişi yaşamını yitirdi.

ŞİDDETLİ MUSON YAĞMURLARI

Hindistan medyasında çıkan haberlerde, ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili olan şiddetli muson yağmurları, kuzey kesimlerde de can kayıplarına neden oldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 9 kişi, kuzeybatıdaki Racastan eyaletinin Shekhawati bölgesinde meydana gelen selde 3 kişi, doğudaki Jharkhand eyaletinde de yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

YAĞIŞIN ETKİSİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimleri, Kuzey Ovası ve Batı Himalayalar bölgesinde yağışların çarşamba gününden bu yana arttığı belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ

Açıklamada, kuzeydeki Himaçal Pradeş eyaletinin pek çok kesiminde etkili olan yağışlar nedeniyle hava sıcaklığının düştüğü kaydedildi.

198 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellerin en çok etkilediği eyaletlerden Bihar ve Assam'da 198 kişi yaşamını yitirmişti.