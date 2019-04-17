Hindistan’daki kum fırtınasında 30 kişi öldü

Hindistan’da görülen kum fırtınasının en çok Gucerat, Racastan, Madya Pradeş, Manipur eyaletlerinde etkili olduğu belirtilirken, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Racastan’da yıldırım düşmesi sonucu aralarında 4 çocuğun bulunduğu, 9 kişi öldü. Gucerat eyaletinde ise kum fırtınası bazı bölgelerde evlerin çatılarının, elektrik direklerinin, ağaçların sökülmesine neden olurken; 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Madya Pradeş’de de yıldırım düşmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

BAŞBAKAN MODİ AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Narendra Modi, kum fırtınası ve aşırı yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Modi, “Hükümet kum fırtınası ve yağıştan etkilenenlere her türlü yardımı sağlamak için elinden geleni yapıyor.” dedi.

Yetkililerin durumu yakından takip ettiğini belirten Modi, “Fırtına ve selden etkilenenlere yardımlar yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Hindistan Meteoroloji Bölümü, Gucerat eyaletinde şiddetli yağışların beklendiğini belirtti. Himaçal Pradeş eyaletinde ise fırtına uyarısı yapılarak şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunuldu.