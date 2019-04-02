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Hindistan'daki PUBG yasağı kaldırıldı

Bir süredir Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yasaklanan PUBG'nin oynanması artık suç kabul edilmiyor.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 09:24..
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PlayerUnknown's Battlegrounds, yani kısa ismiyle PUBG, ilk çıktığından bu yana en çok oynanan oyunların başında geliyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG,  bazı ülkelerde ise oldukça zararlı bulunuyor.

Hindistan Gujarat eyaleti, dünya genelinde PUBG oyununu yasaklayan ilk bölge olma özelliğine sahip. Yetkililerin yayınladığı rapora göre bu oyun, çocukların ve gençlerin eğitimini, davranışlarını ve gelişimlerini oldukça etkiliyor.

pubg

10 ÖĞRENCİ YAKALANMIŞTI

Yasağın yürürlüğe girmesinden birkaç gün sonra polis, telefonlarında PUBG oynarken yakaladığı 10 üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre oyuna kendini kaptıran öğrenciler, polisin geldiğini bile fark etmedi.

Gözaltına alınan 10 üniversite öğrencisi, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı, ancak polis, gençlerin telefonlarına el koyarak inceleme altına aldı.

PUBG

ARTIK YASAK DEĞİL

Hindistan Gujarat eyaletinde 6 Mart'tan bu yana devam eden PUBG yasağı kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre PUBG yasağı sadece öğrencilerin sınav döneminde yürürlüğe girdi. Sınavların bitmesinin ardından ise yasak tamamen kaldırıldı.

PUBG'DEN 6 SAAT SINIRI

Hindistan'daki bazı kullanıcılar, günlük 6 saat oyun oynadıktan sonra karşılarına bir sağlık hatırlatma ekranı çıktığını söylüyor. Bu ekran, günlük 6 saat oyun oynadıktan sonra daha fazla PUBG oynamanızı engelliyor. Kısacası bu uyarı, oyunculara 'Günlük 6 saat oyun oynadın, yarın tekrar gel.' diyor.

Peki siz PUBG hakkında ne düşünüyorsunuz? Yprumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

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