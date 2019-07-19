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Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 136'ya yükseldi

Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 10 milyondan fazla kişi etkilendi.

AA | 19.07.2019 - 05:58..
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Hindustan Times’ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle eyaletlerden Bihar'da 78, Assam'da 39, Meghalaya'da 8, Uttar Pradeş'te 6, Mizoram’da ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 136'ya yükseldi

4 BİN EV HASAR GÖRDÜ, 10 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer, Bihar'da 5,5 milyon, Assam'da ise 5,4 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, sel bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Assam genelinde 4 bin evin hasar gördüğü, Meghalaya'da 155 bin kişinin selden etkilendiği aktarıldı.

Toplamda selden 10 milyonun üzerinde insanın etkilendiği belirtildi.

Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 136'ya yükseldi

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Bihar'ın 9 bölgesinde 21-23 Temmuz'da yağış beklendiğini açıklarken, Kerala eyaletinin 3 bölgesinde kırmızı alarm uyarısında bulundu.

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