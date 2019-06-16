Hindistan’dan ABD’ye vergi misillemesi

Hindistan; elma, badem, nohut, mercimek, fındık ve diğer bazı tarımsal ürünlerine ilişkin ithalat vergisini yükseltme kararı aldığı bildirildi.

240 MİLYON DOLARLIK EK GÜMRÜK VERGİSİ

Hindistan’ın aldığı ek vergi kararı ile 240 milyon dolarlık ek gümrük vergisi elde edeceği bildirildi.

Hint yönetimi yarın yürürlüğe sokacağı, söz konusu ek gümrük vergilerini daha önce defalarca ertelemişti.

ABD'NİN GETİRDİĞİ VERGİLERE MİSİLLEME

Mart 2018’de Washington, Hindistan’a çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 vergi uygulamıştı. Dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi olan Hindistan bu önleme tepki vermişti.