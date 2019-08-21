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Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde

Hindistan'ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2'nin, Ay'ın karanlık yüzüne indirilmesi planlanıyor.

AA | 21.08.2019 - 07:17..
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Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), neredeyse bir ay önce Dünya'dan ayrılan Chandrayaan-2'yi Ay'ın yörüngesine sokmayı başardıklarını açıkladı.

Chandrayaan-2'nin yüzeye 100 kilometre mesafeye ulaşana kadar Ay'ın etrafında dönmeyi sürdüreceği belirtildi.

Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde

AY'IN KARANLIK YÜZÜNE İNECEK

Bu mesafeye ulaştıktan sonra Chandrayaan-2'nin gezginci aracının, 7 Eylül'de Ay'ın güney kutbunda iki krater arasında kısmen düzlük bölgeye indirilmesi planlanıyor.

Gezginci aracın, bu bölgede 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

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