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Hindiye bir zam daha yolda

Bursa’da yıl başı öncesi hindiler el yakıyor. Dişi hindiler 120, erkekler ise 180 liradan satışa çıktı.

İHA | 10.12.2018 - 10:41..
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Yıl başında vatandaşların tercih ettiği hindiler yetiştiricileri tarafından pazarda satışa çıkarıldı. Geçen yıl 60-70 liraya satılan dişi hindiler bu sene 110-120 liradan satılırken, 90-100 liradan satılan erkek hindiler ise 160-180 liradan alıcı buluyor.

Hindiye bir zam daha yolda

VATANDAŞ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Hindi fiyatlarına yıl sonuna bir hafta kala 60-70 lira zam bekleniyor. Yıl başında hindi kesecek vatandaşlar, fiyatları zaten yüksek olan hindileri daha da zam gelmeden almak için pazara akın etti. Hindi satıcıları satışlardan memmun. Vatandaş ise fiyatların pahalılığından dertli. Vatandaşlar, geçen yıl 60 liraya aldıkları hindilerin bu yıl 120 olduğunu belirtirken, satıcılarla kıran kırana pazarlık yapıyor.

Hindiye bir zam daha yolda

YILBAŞINDA FİYATLAR ARTACAK

Yem fiyatlarına aşırı zam geldiğini ifade eden üreticiler, “Vatandaş hindiye rağbet gösteriyor. Dişi hindiler 110-120 liradan, erkekler ise 180 liradan satılıyor. Bu fiyatlara 10 gün sonra 60-70 lira zam gelir.” dediler.

Hindiye bir zam daha yolda



Hindiye bir zam daha yolda

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