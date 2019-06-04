taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8334
Euro
6.5612
Altın
1324.73
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.472

Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı, 13 mürettebatıyla Hint hava sahası içinde kayboldu.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 01:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

UÇAĞA ULAŞILAMIYOR

Eyalet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.

13 MÜRETTEBATIYLA KAYBOLDU

Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uçağın rotası üzerindeki arazinin dağlık ve ormanlık alan olduğuna dikkati çeken yetkililer, uçağın inişe yaklaşırken olası bir arıza veya hatalı alçalma nedeniyle kaza yapmış olabileceğini ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

59
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

19
ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

3
Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

0
Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir