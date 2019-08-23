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Hint düğünlerinden 50 milyon dolar geldi

Son yıllarda Hint zengin ailelerin düğün için tercihi Türkiye. Bu aileler düğünlerinde kesenin ağzını da açıyor.

AA & Ensonhaber | 23.08.2019 - 11:24..
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Hint düğünlerinden 50 milyon dolar geldi

Özellikle yaz mevzimlerinde başta Rus turistler olmak üzere İngiliz, Alman turistlerin de gözde tatil mekanı Türkiye'nin Akdeniz sahilleri. Ancak her şey dahil sistemlerin sevdalısı Rus turistler az para harcadıklarından dolayı pek de sevilmiyor.

Tam da bu noktada Hint düğünleri turizmcilerin imdadına koştu. Zengin Hintler düğün için Türkiye'yi tercih ediyor. Üstelik bu düğünler tek gece değil 3 gün 3 gece sürüyor.

50 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz yıl 13 Hint düğününün yapıldığı Türkiye'de bu yıl bu zamana kadar 20 düğün yapıldı. Üstelik bu düğünler için 50 milyon dolarlık bir harcama yapıldı. Kaba bir hesapla bir Hint düğünü ortalama 2,5 milyon dolar getirdi.

Hint düğünlerinden 50 milyon dolar geldi

HEDEF SAYIYI ARTIRMAK

Her yıl 10 bin Hint düğünü Hindistan dışında özellikle; Tayland, Malezya ve Singapur'da yapılıyor. Antalya'daki turizmcilerin hedefi ise 20 düğün sayısını daha da yukarılara taşımak.

Hint düğünlerinden 50 milyon dolar geldi

Hint düğünlerinden 50 milyon dolar geldi

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