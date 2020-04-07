taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7162
Euro
7.3034
Altın
1653.42
Borsa
93743.69
Gram Altın
358.511
Bitcoin
49289.76

Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir evin bahçesindeki serada 210 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar bağımlısı olduğunu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söyledi.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek için yaptığı çalışmada Solaklı-Cumhuriyet ve Seyhan ilçesine bağlı Barbaros mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki adrese de baskın yaptı.

Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması

"KENDİM İÇİN YAPTIM"

Solaklı-Cumhuriyet mahallesinde Ramazan B.'nin (55) adresine yapılan baskında evin bahçesinde Hint keneviri serası olduğu ortaya çıktı. Polis serada 210 kök Hint keneviri ele geçirdi. Emniyete getirilen zanlının ifadesinde esrar bağımlısı oluğunu söyleyerek, "Ben koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığım için Hint keneviri ekip, kendim kullanacaktım. Satma amacım yoktu." dedi.

Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması

BİRİ TUTUKLANDI

Polis Barbaros Mahallesi'nde yaptığı baskında ise Erkan B.'nin (21) evinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve bin 340 lira ele geçirdi. İki zanlı da sorgularının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erkan B. tutuklanırken, Ramazan B. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması

İlginizi Çekebilir
İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 193 kilo eroin ile 23 kilo metamfetamin ele geçiren jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.
Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü
Bursa'da, otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2’sini de yaralayıp kaçan saldırgan aranıyor.
Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Başakşehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 araç takla attı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken,
İran sınırından sokulan 161 kilo uyuşturucu yakalandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
87
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
34
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
99
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
45
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
85
Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
37
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir