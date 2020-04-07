Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek için yaptığı çalışmada Solaklı-Cumhuriyet ve Seyhan ilçesine bağlı Barbaros mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki adrese de baskın yaptı.

"KENDİM İÇİN YAPTIM"

Solaklı-Cumhuriyet mahallesinde Ramazan B.'nin (55) adresine yapılan baskında evin bahçesinde Hint keneviri serası olduğu ortaya çıktı. Polis serada 210 kök Hint keneviri ele geçirdi. Emniyete getirilen zanlının ifadesinde esrar bağımlısı oluğunu söyleyerek, "Ben koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığım için Hint keneviri ekip, kendim kullanacaktım. Satma amacım yoktu." dedi.

BİRİ TUTUKLANDI

Polis Barbaros Mahallesi'nde yaptığı baskında ise Erkan B.'nin (21) evinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve bin 340 lira ele geçirdi. İki zanlı da sorgularının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erkan B. tutuklanırken, Ramazan B. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.