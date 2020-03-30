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Hint polisi sokağa çıkanlara ilginç bir ceza verdi

Yerde zıplayarak ilerleyen gençler, saniye saniye kameraya yansırken, ülkede polis şiddetine tepki sürüyor.

Haber Merkezi |
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Hint polisi sokağa çıkanlara ilginç bir ceza verdi

Gün geçmiyor ki Hint polisinden yeni bir ceza uygulaması gelmesin...

Koronavirüs tehdininin baş gösterdiği ülkelerden Hindistan'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından polis şiddeti baş gösterdi.

POLİS ŞİDDETİ

1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanlar, sopalarla dövüldü.

Polisin sert müdahalesine yeni bir ceza daha eklendi.

Hint polisinden sokağa çıkanlara ilginç ceza İZLE

YERDE ZIPLAMA CEZASI

Sokakta yakalanan birkaç genç, polisten kaçamadı ve yerde zıplamaya başladı. Bu anlar araçlarıyla bölgeden geçen başka bir Hint tarafından kayda alındı.

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