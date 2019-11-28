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Hırsıza tekme atan çocuk

Arjantin'de araçlarından inerken hırsızların yaklaştığı anne ve oğlu büyük korku yaşadı. Hırsıza tekme atan 8 yaşındaki çocuğun cesareti görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 12:25..
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Hırsızlık görüntülerinin adresi Arjantin...

Alışverişten dönen anne ve oğlu, mahalledeki bir deponun önüne aracını park etti.

Anne; araçtaki paketlerini indirmek için bagaja yönelirken, 8 yaşında olduğu öğrenilen çocuk ise arka kapıyı açarak koyduğu paketi aldı.

Hırsıza tekme atan çocuk

ANNEYİ SÜRÜKLEYİP, ÇOCUĞU İTTİLER

Tam bu sırada 1'i kadın 3 hırsız, araca yöneldi.

Anneyi hırpalayan ve kaldırıma sürükleyen hırsızlar, küçük çocuğu da iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Düştüğü yerden kalkan küçük çocuk, hırsıza tekme attı.

Hırsızların elinden kurtulan annesi ise hemen oğlunu alıp, önünde durdukları depoya götürdü. 3 hırsız, aracı alıp kaçarken; bu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Hırsıza tekme atan küçük çocuk İZLE

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