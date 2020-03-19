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'Otomobilde hasta var' diyerek yolu açtıran hırsızlar yakalandı

Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan ve güvenlik kameralarınca tespit edilen 3 hırsızdan, 2'si tutuklandı.

DHA | 19.03.2020 - 13:11..
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İstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip eden hırsızlar, içinde yaklaşık 400 bin lira para bulunan çantayı alarak, kaçmaya başladı.

Bir otomobille kaçmaya çalışan hırsızlar, kırmızı ışık engeline takıldıklarında ise araçtan inerek önlerindeki araç sürücülerine "Otomobilde hasta var" diyerek yolu açtırdı.

Diğer otomobil sürücülerinin yolu açarak kaçan hırsızlara yol verme anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

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POLİS ÇETEYİ TESPİT ETTİ

Hırsızların kullandığı otomobilin plakasından yola çıkan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya karışanların kimliklerini tespit etti. Hırsızlık çetesi içinde yaşı küçük kişilerin olduğu da ortaya çıktı.

'Otomobilde hasta var' diyerek yolu açtıran hırsızlar yakalandı

3 HIRSIZ YAKALANDI

Polis, art arda yaptığı baskınlarda hırsızları gözaltına aldı. Yakalanan hırsızlardan Vedat P.(49) ile Önder P.(39) Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, 17 yaşındaki B.P ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Daha önceden polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen hırsızlar Vedat P. ile 17 yaşındaki B.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlardan Önder P.'nin ise hakkındaki bir yakalama kararı nedeniyle polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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