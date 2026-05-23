Hırsızlığın bu kadarı da pes dedirtti: Çocukların dev oyun parkını söküp götürdüler

Kanada’nın Manitoba bölgesinde, emniyet güçlerini şaşkına çeviren sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı.

Headingley bölgesinde faaliyet gösteren Guiding Minds Montessori adlı anaokuluna gece yarısı dadanan kimliği belirsiz hırsızlar, çocukların her gün üzerinde oynadığı devasa ahşap oyun parkı platformunu tamamen yerinden söküp çaldılar.

Cuma sabahı anaokulunu açmak için binaya gelen okul yöneticisi Angie Izzard, bahçeye adım attığında gözlerine inanamadı.

İlk olarak açık hava oyun alanının etrafındaki çitlerin parçalandığını ve hasar gördüğünü fark eden Izzard, içeri girdiğinde asıl büyük şoku yaşadı.

Yere cıvatalarla sımsıkı sabitlenmiş olan devasa ahşap oyun grubu yerinde yoktu.

53 ÇOCUĞUN KALBİ KIRILDI

Yaşları 18 ay ile anaokulu seviyesi arasında değişen toplam 53 çocuğun eğitim gördüğü merkezde, hırsızlık olayı küçük kalplerde büyük bir üzüntü yarattı. Çocukların sürekli sorular sorduğunu belirten Izzard, "Bize 'Kötü bir adam mı aldı, ne oldu?' diye soruyorlar. Onlara sadece birilerinin bahçemize geldiğini, ancak bu kişilerin saygılı, kibar ya da başkalarını düşünen insanlar olmadığını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Duruma tepki gösteren tek kişi okul yönetimi değildi. 3 yaşındaki çocuğu bu anaokuluna giden velilerden William Aitken da yaşananlara isyan etti. Aitken, "Birinin küçük çocukların eğitim gördüğü bir merkeze gelip, onların oyuncaklarını çalacak cüarete sahip olması tek kelimeyle çılgınlık" ifadelerini kullandı.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Olayın ardından Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Okula gelerek incelemelerde bulunan polis memurlarının bile karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldukları öğrenildi.

Hırsızların arkalarında bıraktığı hasar ve boşluk nedeniyle çocukların yaz aylarını oyunsuz geçirmesini istemeyen veliler ise hemen harekete geçti. Sigorta işlemlerinin ve resmi sürecin çok uzun süreceğini belirten veli William Aitken, çocuklar yazın tadını çıkarabilsin ve en kısa sürede yeni bir oyun parkı kurulabilsin diye bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.