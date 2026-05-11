Hırsızlık suçundan 70 yıl cezası bulunan kadın Kayseri'de yakalandı
Hırsızlık suçundan hakkında 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Kayseri'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin suçla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
POLİSTEN KAÇAMADI
Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 70 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.S.'yi yakaladı.
31 yaşındaki kadın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
