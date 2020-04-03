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Hırsızlıkla suçladığı komşusu öldürdü

Antalya'da bir kişi, mağazasından 50 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı komşu esnaf tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı aranıyor.

DHA |
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Hırsızlıkla suçladığı komşusu öldürdü

Antalya'da aynı yerde ayakkabı mağazaları bulunan 2 komşu esnaf arasında, 50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabının çalınmasıyla olay çıktı.

İddiaya göre; 24 yaşındaki Volkan Işık'ın, Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı.

AYAKKABILARIN BAZILARINI KOMŞU ESNAFIN MAĞAZINDA GÖRDÜ

Hırsızın peşine düşen Işık, yine iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını 38 yaşındaki Tuncay T.'nin mağazasında gördü. Işık ve Tuncay T., dün gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde karşılaştı.

Hırsızlıkla suçladığı komşusu öldürdü

KARNINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışma, Tuncay T.'nin "Ayakkabıları parayla aldım, parayı getir ayakkabıları al." sözleri üzerine kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay T., Volkan Işık'ı karnından bıçaklayıp, kaçtı.

Hırsızlıkla suçladığı komşusu öldürdü

HASTANEDE KURTARILAMADI, KATİL ZANLISI ARANIYOR

İhbar üzerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Volkan Işık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Tuncay T.'yi yakalanmak için araştırma başlattı. Yaşamını yitiren Volkan Işık'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verilecek.

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