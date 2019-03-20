HİSAR-A nokta atışı yaptı

Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan, Hisar projeleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

İLK ATIŞTA YÜZDE 100 BAŞARI

Aksaray atış alanında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve ROKETSAN temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen atışlarda, yeni bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi.

Alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağladı.

HİSAR-A hava savunma füzesi hededefi vurdu İZLE

Hisar-A 2021, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi Hisar-O ise 2022’de teslim edilecek.