Hizbullah drone'ları: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını yüzde 80 azalttı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdüren İsrail'e ciddi kayıplar verdiriyor.

İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hareket alanını büyük oranda kaybettiğini duyurdu.

İsrailli askeri yetkililere dayandırılan haberde, Hizbullah'ın drone saldırıları sonucunda İsrail'in bölgedeki manevra kabiliyetini yüzde 80 oranında kaybettiği belirtildi.

Tedarik problemleri nedeniyle İsrail ordusu, anti-drone sistemlerini sınırlı sayıda askeri birliğe gönderebiliyor.

ÖZEL BİRİM KURULDU

İsrail, Hizbullah'ın drone saldırıları hakkında çalışma yapması için savunma uzmanları ve sivil teknik ekiplerin de yer aldığı özel bir birim kurdu.

Kurulan özel birim, Hizbullah'ın drone saldırılarına karşı yeni savunma sistemleri geliştirmek üzerine çalışma yapıyor.

700 MİLYON DOLARLIK ACİL FON

İsrail hükümeti, geçen hafta Hizbullah'ın drone saldırılarına karşı savunma geliştirmek için 700 milyon dolarlık yeni bir acil fon paketi onayladı.

Fon paketi planı çerçevesinde, İsrail'in kuzey sınırına sabit radar sistemleri konuşlandırmak ve kısa menzilli drone'ları etkisiz hale getirmek için özel geliştirilen 5 milyon tane av tüfeği mühimmatı satın alınması planlandı.

HİZBULLAH GERİLLA YÖNTEMLERİNE YÖNELDİ

İsrail istihbarat kaynaklarının Kan’a verdiği bilgilere göre Hizbullah, son dönemde gerilla tipi savaş yöntemine yöneldi.

Hizbullah’ın elit Radwan Gücü’nde görev yapan bazı üst düzey komutanlarının öldürülmesinin ardından Hizbullah mensuplarının daha bağımsız hareket etmeye başladığını belirten kaynaklar, örgütün daha küçük hücreler şeklinde faaliyet göstererek Lübnan'ın güneyindeki köyler arasında fırsat odaklı saldırılar yaptığını söyledi.